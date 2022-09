Lektorka sexuálnej výchovy Mikšík: Deti vedia o sexe väčšinou len z porna

"S týmto sa stretávam veľmi často a je to preto, že okolo sexuálnej a vzťahovej výchovy je veľmi veľa mýtov. Absolútne by to pre deti nemalo zmysel, nerobíme to. Pre nich je to z hľadiska psychosexuálneho vývinu nerelevantná vec, ktorú nemajú prečo vedieť. O antikoncepcii sa rozprávame tesne pred možnosťou legálneho sexuálneho života.

Vo veku štyroch rokov sa s deťmi bavíme predovšetkým o telesnej integrite, čo sú moje telesné hranice, ako povedať nie. Ale nie v sexuálnom kontexte, lebo deti tento sexuálny kontext ešte nemajú," hovorí Radka Mikšík zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo o tom, že ľudia si často myslia, že štvorročným deťom ukazujú v škôlke kondómy.

"Dáta zo sveta hovoria, že v krajinách, kde existuje vzťahová a sexuálna výchova, začínajú deti so sexom neskôr a najmä zodpovednejšie. Nikoho k ničomu nenabádame.

Prichádzame s tým, že ponúkame neutrálne informácie, bez ohľadu na to, z akého prostredia sú deti, z akej rodiny. Boli sme už aj na cirkevnej škole. Všetky deti majú právo na informácie, majú právo byť zdravé," dodáva Radka Mikšík.

Ako vyzerá na Slovensku menštruačná chudoba? Čo teda učia deti na sexuálnej výchove? Rešpektujú ich workshopy aj katolícke vierovyznanie rodín? Učia deti promiskuite, ako si mnohí konzervatívci myslia? A odkiaľ čerpajú deti informácie o sexe? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Radkou Mikšík, lektorkou sexuálnej výchovy zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.