Prezidentka Čaputová: Fico je inteligentný človek. Vie, že klame

“Dostali sme sa do bodu, že sa musím vyviňovať z toho, že bránim ústavné princípy. Ochrana ústavných princípov je u nás dnes rizikový podnik, a to je absurdné,” hovorí prezidentka Zuzana Čaputová o debate o referende a útokoch Roberta Fica.

“To ale neznamená, že sa nepozriem na to, kto vyhlasuje referendum a za akým účelom. Robert Fico zneužíva tému referenda čisto na politickú kampaň, na mobilizáciu verejnosti. Používa to ako nástroj na kritiku všetkých, ktorí mu vadia. Vrátane mojej osoby.

Dlhodobo hovorím, že potrebuje mať v prezidentskom paláci inú osobu v ďalšom funkčnom období, pretože prezident môže udeľovať milosti. A on vie, že ja ich udeľujem za prísnych kritérií a nikdy sa netýkali zneužitia právomocí alebo korupcie. S vysokou pravdepodobnosťou by som na takéto referendum nešla,” dodáva prezidentka.

“Keď počujem tieto slová z úst jedného z koaličných lídrov a ministra vlády, neviem, aký prívlastok by bol vhodný a ešte by sa zmestil do diplomatického slovníka prezidentky. Poviem slovo maximálne nevhodné. Ak táto vláda, OĽaNO, toto zoskupenie strán, chce podporu poslancov SaS, tak slovník Igora Matoviča je presne fúkanie opačným smerom.

Nerozumiem tejto stratégii, keď na jednej strane premiér tvrdí, že sa snaží získať podporu v parlamente, a na druhej strane sú tu kroky ministra financií, ktoré idú presne opačným smerom,” komentuje súčasnú politickú krízu, a to, že koalícia v parlamente nedokázala ani otvoriť schôdzu, prezidentka Čaputová.

Bude znova kandidovať? Existuje možnosť, že by šla aktívne do straníckej politiky? Ako sa pozerá na nového ministra spravodlivosti? Aký má vzťah s Marošom Žilinkom? A čo by hovorila na vládu, ktorú podporujú poslanci z Kotlebovej kandidátky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.