Dzurinda: Nová politická strana nestačí, ide mi o väčší projekt

"Politická strana nestačí. Je potrebné premýšľať v širších kontextoch. Aby sme na jednej strane reflektovali to, čo na Slovensku je, aby sme nikoho neohrozovali, nelikvidovali, aby sa nikto z toho stredo-pravého demokratického politického spektra necítil ohrozený.

Aj keď sa mi v tejto chvíli zdá, že áno, ako základ nového projektu by malo vzniknúť niečo nové. Ak chcete aj politická strana, ktorej líder by mal v rukách nejaké žetóny, aby vedel rozvíjať širšiu spoluprácu. Takémuto projektu sa snažím vdýchnuť dušu," hovorí expremiér Mikuláš Dzurinda o šumoch, že sa vracia do politiky.

"Ja som to nazval projekt. Nejde mi prísne vzaté o to, že potrebujem byť predseda strany. Nechcem byť predseda strany. Ale chcem zabrániť tomu, aby sa šírila skepsa, aby prozápadne naladení občania rezignovali, aby nešli voliť. Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy tak, ako posledné voľby," dodáva Dzurinda.

"Premýšľam o tom. Ak je pravdivá téza, ktorú som povedal, že sa Slovensko prepadáva, a že náš vzdelávací systém je taký, že mozgy odchádzajú do zahraničia, niečo s tým treba urobiť. A nielen čo sa týka predčasných volieb, ale aj v horizonte desiatich rokov.

Ak je pravdou to, že nechceme smer A a B, a ja nechcem. Ak je pravdou, že emocionálna hranica medzi SaS a OĽaNO je šialená, zlá, tak je evidentné, že potrebujeme nový projekt, novú myšlienku. Nielen, že novej strany, ale projekt, ktorý zabráni šíriacej sa skepse," hovorí expremiér Dzurinda.

Ako sa pozerá na súčasnú politickú situáciu? Čo by poradil Hegerovi? Aké sú riziká menšinovej vlády? A za akých okolností by boli lepšie predčasné voľby? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s expremiérom Mikulášom Dzurindom.