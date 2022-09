Advokát Kubina: Kauza čurillovcov sa na súd nikdy nedostane, len naťahujú čas

“Po tom roku je už každému jasné, že účel toho vyšetrovania nie je v súlade s trestným poriadkom. Kým je držaný súčasný stav, že vyšetrovatelia sú obvinení a predstiera sa tu, že sú dôvodne stíhaní, vidíme, ako sa s tým narába.

Dennodenne tu máme rôzne obvinené a podozrivé osoby, prípadne ich politických patrónov, ktorí tu na tlačových konferenciách neustále poukazujú na to, že sú tu obvinení vyšetrovatelia.

Cieľ je to, aby podstatná časť verejnosti neverila. Jednak samotnému vyšetrovaniu a potom ani rozhodnutiam súdov,” hovorí advokát obvinených vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu Peter Kubina rok po tom, čo ich zadržala inšpekcia.

“Je to momentálne taký zamrznutý konflikt. Všetci, ktorí tomu rozumejú, vedia, že to nikam nespeje. Tento prípad na súd podľa mňa nikdy nepôjde, to je nateraz moje presvedčenie.

Teraz sa v podstate vymýšľa, ako by sa to dalo ešte natiahnuť. Boli urobené konkrétne kroky, konkrétne rozhodnutia, ktoré preukazujú, že účelom je len naťahovať čas. Aby stav, že títo ľudia sú obvinení, mohol byť držaný vo verejnej debate čo najdlhšie,” dodáva Kubina.

“Aj vzhľadom na to, čo som videl v tých dvoch veciach, ktoré obhajujem z tohto spektra - vyšetrovatelia NAKA a Boris Beňa vo veci údajného krivého svedectva voči pánovi Pčolinskému, si myslím, že je tam významná miera previazanosti medzi krajskou prokuratúrou a SIS.

Teda v jednom prípade inšpekciou, a v druhom prípade štandardná okresná polícia. Ale myslím, že určujúce zložky sú tie prvé dve. SIS a bratislavská prokuratúra,” odpovedá advokát Kubina na otázku, prečo je za všetkými týmito prípadmi bratislavská prokuratúra.

