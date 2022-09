Lipšic: Hrubokrká mafia sa tiež bránila spochybňovaním prokurátorov, je to ako cez kopirák

"Zvažujeme podanie dovolania, rozsudok si prečítame viacerí a rozhodneme sa, či pôjdeme do dovolania. Nemôžeme ísť čo do výšky trestu v dovolaní, lebo ten bol rozhodnutý v zákonnej sadzbe, ale len do otázok právne kvalifikačných. Ale pokiaľ by nám bolo vyhovené, samozrejme to bude mať vplyv aj na výšku trestu," hovorí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic o prípade Dušana Kováčika.

"Aj v minulosti pôvodné zločinecké skupiny, ktoré páchali násilnú kriminalitu - vraždy, vydieranie, drogovú kriminalitu - rovnako spochybňovali vedené stíhania špeciálnej prokuratúry. Absolútne rovnako. Nič nové pod slnkom.

Len v tom čase nemali tieto osoby taký priestor vo verejnom diskurze, išlo o klasickú hrubokrkú mafiu. Kto by ich už len počúval. Teraz ide o biele goliere, ale rovnakú argumentáciau, ako cez kopirák. A zrazu dostáva vo verejnom diskurze oveľa väčší záber. Berieme na vedomie.

Najväčším sklamaním pre mňa je, že som očakával, že tie ďalšie zložky nám budú držať chrbát. Nielen generálna prokuratúra, ale aj spravodajská služba. A to je pre mňa najväčším sklamaním, že nie sme na jednej strane barikády. Že niekedy priletí granát ešte aj zozadu.

Je to pre mňa najsmutnejšie konštatovanie. Beriem na vedomie, musíme v tom prípade konať ako konáme," reaguje Lipšic na otázku, či by politická nestabilita alebo predčasné voľby mohli ohroziť prípady na Špeciálnej prokuratúre.

Ovplyvní politická nestabilita vyšetrovania? Čo s tými, ktorí sú na úteku? Vie špeciálna prokuratúra, kde je Peter Košč? A čo sa teraz deje s prípadom Petra Kažimíra? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.