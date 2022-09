Radičová: Politici ako Matovič či Fico sú evidentne hlboko nešťastní ľudia (Rozhovory ZKH live)

"Ja si myslím, že nemá žiadneho podobého široko ďaleko. My máme unikát, úplne vážne," hovorí Iveta Radičová o dnešnej politickej kríze a Igorovi Matovičovi.



"Ak bude mať v parlamente principiálny zákon, napríklad balíček na riešenie energetickej krízy. Za seba poviem, už dávno sme ho mali mať schválený. Meškáme, krajiny už schvaľujú druhý balík. Ale ak ho dávam do parlamentu a nemám väčšinu, vtedy je ten okamih, keď premiér musí konať. Napríklad spojiť to s vyslovením dôvery svojej vlády," dodáva expremiérka k tomu, kedy je dobrý nápad spájať hlasovanie v parlamente s vyslovením dôvery vláde.



"Pravdepodobne za tých 30 rokov, je toto to najťažšie čo zažívame. Nič ťažšie ako vojnu nepoznám. Premýšľam, že čo nás vie urobiť šťastnými. Premýšľam, že čo by nám pomohlo. Môžem sa mýliť, ale ja šťastie chápem spôsobom, že je to primárne o tom ako sme súdržní. Ako sme vzájomní. Ako vieme, že sú tu ľudia, na ktorých sa vieme spoľahnúť. Alebo nedajbože až takí, ktorých máme radi. O tom je šťastie. Nie o tom, že nadávam, pľujem, nenávidím. Šťastie je o spolupráci," hovorí Iveta Radičová.



Ako sa pozerá na dnešnú krízu? Má déja vu? Aký je Igor Matovič a Richard Sulík? A prečo sa politika tak vulgarizuje? Pozrite si záznam diskusie Rozhovory ZKH naživo na Tyršáku, kde sa Zuzana Kovačič Hanzelová rozprávala s expremiérkou, sociologičkou a profesorkou Ivetou Radičovou.