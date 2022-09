Gröhling: Obávam sa o školstvo. Mená môjho nástupcu smerujú do konzervatívneho krídla

"Osobne som sa pýtal premiéra, aby mi dal nejaké mená, lebo by som veľmi rád odovzdal agendu. Prvé dva týždne v školstve sú veľmi dôležité. Chcem, aby bol prechod kontinuálny. Oficiálne som žiadne meno nedostal, bolo mi naznačené, že sa mám stretnúť s pánom Vašečkom.

Stretli sme sa, vyslovil som mu niektoré veci, ktoré sú dôležité na najbližší mesiac, neviem, aké padne rozhodnutie. Potom som počul aj o Danielovi Bútorovi," hovorí minister školstva v demisii Branislav Gröhling o tom, kto by ho mal nahradiť.

"Títo páni sú z konzervatívneho krídla, ktoré smeruje k pani Záborskej. Je to pre mňa obava, čo sa bude diať so školstvom do budúcna. Bojím sa, aby sa nezačala pretláčať ideológia, ktorá by nás všetkých mrzela.

Aby teraz neprišlo, že sa nebudeme učiť etickú výchovu, alebo zrušíme sexuálnu výchovu. To sú kompetencie ministra, z tohto mám obavu," dodáva Gröhling.

"Ak to budú podávať opozičné strany, je výrazný predpoklad, že podporíme odvolávanie Igora Matoviča. Budem sa rozprávať ešte s kolegami v poslaneckom klube SaS, či náhodou nechceme my podať takýto návrh a budeme hľadať ešte 9 poslancov.

Máme zatiaľ vydebatované, že ak príde takýto návrh, a nebude to s podporou fašistov, tak ho všetci podporíme," vysvetľuje postoj SaS k prípadnému odvolávaniu ministra Matoviča v parlamente Gröhling.

Ako bude teraz fungovať parlament? Podporí SaS v októbri rozpočet? A ako by strana hlasovala pri odvolávaní Matoviča alebo predčasných voľbách? Povalila SaS tretiu vládu ako to hovorí Igor Matovič? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva v demisii Branislavom Gröhlingom.