Dobré ráno naživo: SaS je preč, Matovič nikam neodchádza

Ministri SaS podali demisie, ešte stále premiér Eduard Heger hovorí o trojkoalícii, Igor Matovič je stále ministrom financií. Nie že by nás to tešilo, ale asi sme si nemohli vybrať lepšiu tému a čas na Dobré ráno naživo o politike.



Spoločne sa pokúsime pochopiť, čo sa stalo, prečo sa to stalo a čo z toho vyplýva. Teda ako si premiér predstavuje vládnutie, čo na to prezidentka a, mimochodom, aký to bude mať dopad na krajinu.



Tomáš Prokopčák sa so svojimi hosťami komentátorom Petrom Tkačenkom a publicistom Samom Marcom rozprával o politickej situácii na Tyršovom nábreží v Bratislave.