Lekár Visolajský: Statusy a čo kto kedy povedal, nás už nezaujíma. Podáme výpovede

"Je veľmi frustrujúce, keď vidíte, že štát potrebuje zásadné riešenia a vy počúvate nejakú koaličnú hádku, že kto čo povedal. Je to už univerzálny pocit na Slovensku, že nás tie statusy, čo kto kedy povedal a kto je ten horší a zlý, nezaujíma. Aj my lekári by sme chceli vidieť riešenia v zdravotníctve," hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský o koaličnej kríze.

"Všetky ostatné možnosti sme vyčerpali, ak chceme zostať v nemocniciach, iná cesta, ako dať výpoveď, pre nás neexistuje. V priebehu mesiaca zozbierame výpovede, scentralizujeme, a podáme to. A od prvého októbra začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, kde má ministerstvo a vláda posledné dva mesiace, aby niečo vyriešili. O tie dva mesiace tí lekári odídu.

Prieskum dopadol nad očakávania, máme okolo 3500 deklarácií od nemocničných lekárov. V roku 2011 bolo vo výpovednej dobe ani nie 2000 lekárov. A dnes je ďaleko horšia situácia, čo sa týka personálu. Keby som len ja sám dal výpoveď na mojom pracovisku, nemôže ďalej pracovať a len mojou výpoveďou by bolo ochromené," dodáva Peter Visolajský k tomu, ako bude vyzerať podávanie výpovedí lekármi v nemocniciach.

Aké majú lekári požiadavky? Kto má pravdu, keď Igor Matovič hovorí, že dvíhajú lekárom platy o 550 eur? Ako to momentálne vyzerá v nemocniciach a sme naozaj v krízovom stave? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Visolajským.