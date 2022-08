Kuchynský odpad treba vhadzovať do kontajnera v zaviazanom vrecku, inak bude lákať hlodavce

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je na Slovensku povinný od januára 2021, Bratislava a Košice sú povinné ho zaviesť do januára 2023. Hlavné mesto sa na spustenie pripravuje postupne, v jednotlivých mestských častiach prebieha distribúcia balíčkov.

Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO, hovorí, že najčastejšou príčinou zapáchania odpadu a výskytu mušiek je to, že obyvatelia vhadzujú kuchynský odpad voľne do nádob. "To je úplne prvé lákadlo pre akékoľvek živočíchy, hmyz, hlodavce a mušky." Dôvodom je, že medzi kuchynským odpadom a prostredím nie je vytvorená bariéra.

Dana Moderdovská, zero waste aktivistka, pripomína, že predísť výskytu mušiek doma v koši sa dá vložením zvyškov odpadu do uzatvorenej nádoby v chladničke alebo mrazničke. "Niektoré potraviny, ktoré sa vyhadzujú, sa dajú ešte spotrebovať. Napríklad dobre podrvené vajíčkové škrupiny môžeme používať ako hnojivo do záhrady."

Podľa Balkovej kuchynský odpad končí v zariadení na energetické využitie odpadu. Cieľom je vytvoriť zdroj kvalitného kompostu, elektrickej energie alebo tepla, podľa toho, v akom zariadení sa kuchynský odpad spracúva.