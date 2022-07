Klimatológ Nejedlík: Oteplenie o dva stupne je ako keď presunieme Komárno do Žiliny

"Alarmujúcejšie je to, že nám mizne sneh v nížinách. Sneh už takmer nie je. Ľudia si povedia, čo sú to dva stupne. Dva stupne v priemere znamenajú, že presuniete Komárno do Žiliny, a to už sa deje.

A k tomu navyše efekty extrémneho charakteru. Nastali a budú pokračovať. Slovensko bude na tom zhruba tak, ako je, a bude sa musieť adaptovať, aby sme čiastočne vplyvy eliminovali," hovorí klimatológ Pavol Nejedlík z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

"Sucho je vážne. Zhruba 60 percent územia Slovenska je pokryté suchom, ktoré v rámci našej kategorizácie voláme extrémne sucho. To je najvyšší stupeň sucha.

Oblastí, kde vieme definovať, že nie je sucho, je menej ako päť percent. Je to v Tatrách. Celé Slovensko je momentálne zasiahnuté suchom, a to teplo narastá," dodáva Nejedlík.

Čo môžeme na Slovensku robiť lepšie? Ako lepšie zadržať vodu na našom území? A máme jej dostatok? Ako bude vyzerať Slovensko o 20 rokov? A čo by povedal ľuďom, ktorí popierajú, že klimatická zmena existuje? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Pavlom Nejedlíkom z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.