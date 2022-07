Krajniak: Nevadilo by mi, ak by vládu podporil Kuffa, Taraba či Kočiš z Republiky

"V prípade, ak by vládu podporoval pán Štefan Kuffa so svojím synom, nevnímal by som to ako problém. Nepovažujem ich za ľudí, ktorí sú mimo politické spektrum. Toto by mi nevadilo. Pán Taraba neviem, nepovažujem ho za fašistu, ale neviem, či by bol ochotný za nejakých okolností podporovať vládu.

Asi by som nemal problém ani s tým, keby vládu podporoval pán poslanec Kočiš (strana Republika, pozn. red.), ktorý sa často vyjadruje k sociálnym otázkam a debata s ním bola vždy vecná a korektná. Ostatných až tak neregistrujem," hovorí podpredseda Sme rodina a minister práce Milan Krajniak o tom, kto by mohol podporovať prípadnú menšinovú vládu.

"Situáciu v Slovalcu veľmi dobre poznám. Urobím všetko preto, aby tých 450 ľudí, plus náväzne asi ďalších 1500 a rovnako aj ľudia v Istebnom, mali prácu. Po rokovaniach s premiérom Hegerom môžem povedať, že vláda je pripravená vyčleniť dostatočnú sumu peňazí na to, aby tieto pracovné miesta udržali.

Dá sa to urobiť rôznym spôsobom, ale na druhej strane chceme aj od Slovalca, aby garantovalo nejakú dobu, počas ktorej pracovné miesta udrží. Myslím, že prebehnú rokovania so Slovalcom a dohodneme sa. Zákon schválime do konca roka," dodáva minister práce Krajniak k prepúšťaniu v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom.

Ako budú riešiť vládnu krízu? Na čo je vláde nová koaličná dohoda, keď ani táto sa nedodržuje? Čo bude s fabrikou Slovalco a mstí sa im Igor Matovič za to, že ich spoluvlastní Penta? A kedy táto vláda zjednoduší život párom rovnakého pohlavia ako sľubovala? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniakom.