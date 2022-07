Riaditeľ Slovalca: Ak Matoviča mrzí naše prepúšťanie, nech si spytuje svedomie

"Ak ho to mrzí, nech si spytuje svedomie, prečo ten zákon minimálne rok blokuje. Minimálne rok bol napísaný a neprešiel vládou, aby sa dostal do parlamentu. Ak ho to veľmi mrzí, tak mňa mrzí, že vláda nekonala ako mala.

A pokiaľ je pravda, čo povedal pán Budaj a pán Sulík, že to u neho stojí rok, tak keby nám zákon pustili, vedeli by sme sa zariadiť," reaguje na ministra financií Igora Matoviča a to, že ho mrzí prepúšťanie, riaditeľ hlinikárne Slovalco Milan Veselý.

"Keď to zjednoduším, tak ak by to bol rok, necháme si všetkých. Jednoznačne. Už dnes sme na 60 percentách kapacity a neprepustili sme ani jedného zamestnanca. Prístup majiteľa je jednoznačný, oni si vážia, čo tí ľudia za tie roky pre nich urobili.

Nie je to žiadna chamtivosť, ako si niekto myslí. Práve tí ľudia spôsobujú, že fabrika je špičková. Taká istá technológia je na niekoľkých miestach na svete a nikto nedosahuje také výsledky ako my.

Viac ako 300 ľudí majú v rukách politici," hovorí riaditeľ Slovalca Veselý na otázku, čo by sa stalo, ak by v parlamente zákon o envirofonde predsa len ešte v septembri prešiel.

"Reštart našich pecí, ktorých máme 226, stojí zhruba 90 miliónov eur. Oplatí sa nám to radšej vypnúť, lebo keby sme vyrábali na budúci rok, tak by sme urobili stratu možno 400 alebo 500 miliónov eur.

Dnes sa už nedá elektrina kúpiť, aby nebola takáto šialená strata. Ale na konci minulého roka sa dala, aby tá strata bola malá," vysvetľuje Milan Veselý.

Prečo novela stojí dva roky? A kto za to môže? Brzdí nový zákon Igor Matovič preto, že Slovalco vlastní aj Penta? A čo by pomohlo udržať 300 miest v Žiari nad Hronom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom hlinikárne Slovalco Milanom Veselým.