Analytik Smatana: V zdravotníctve sa rútime do katastrofy už dlho, konečne to začína byť vidno

"Priemerný vek pediatra je 61 rokov. Keby tí, čo mali ísť do dôchodku, šli, prvý kontakt pre pacienta skolabuje. Už došli dobré riešenia, už sú len všelijaké riešenia na zaplátanie. Do katastrofy sa rútime už dlho a teraz už sa konečne v praxi prejavuje, čo to znamená.

Presuny pacientov, operácií, presuny aj akútnych pacientov. Náš sektor funguje na ochote a obete zdravotníkov, ktorí sú často v dôchodkovom veku. Buď sú altruisti, alebo nemôžu odísť, lebo vedia, že by to celé padlo," hovorí analytik Martin Smatana o vážnej situácii v zdravotníctve.

"Nerozumiem, prečo sme to nechali zájsť až do takéhoto štádia. Ministerstvu financií a zdravotníctva som ešte v novembri minulého roka pomáhal spraviť výpočty a porovnávačky s ostatnými krajinami. Minimálne od novembra boli dáta nachystané.

Prečo sme sa dostali až sem, to neviem. Či sa hrá s tým, že zdravotníci sa nepostavia a nechajú to nejako ďalej ísť? Vôbec tomuto nerozumiem," dodáva Smatana k tomu, prečo ešte stále vláda nedokázala zvýšiť platy zdravotníkom.

"Rozdelil by som to podľa predmetov. Ak rátame pandémiu, tak za pána ministra Krajčího štyri mínus, potom sa to zlepšilo, až teraz k dvojke. Možno aj jedna mínus. Zoberme si ale, že táto vláda je zatiaľ najviac reformná od čias ministra Zajaca.

Prešlo niekoľko veľkých reforiem - o liekoch, reforma nemocníc, dlhodobá starostlivosť, idú novelizovať zákon o zisku poisťovní. Všetky veci, ktoré sa roky nedarili, sa postupne schvaľujú, aj keď to ide ťažko. A aj keď sa to niekedy nezdá, vo finále to nie je až také zlé, a dal by som im dvojku," hodnotí túto vládu analytik.

Ako sme na tom s nedostatkom sestier a lekárov? Aká vážna je situácia v zdravotníctve? Stíhame postaviť nemocnice z Plánu obnovy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.