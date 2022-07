Vedátor Kováčik: Webbov teleskop môže zodpovedať, či tmavá hmota existuje

"Čierne diery sú na papieri najtmavšie objekty vo vesmíre. Mali by všetko pohlcovať. Ale ako do nich ten materiál padá, trením sa zohrieva na také vysoké teploty, že začne žiariť. Zároveň je časť z toho materiálu vytrhnutá do okolia do takých dvoch trysiek, hore alebo dole, podľa toho, aká je rotácia čiernej diery.

Čierne diery, keď sú dosť veľké, sú typicky vybavené veľmi žiariacim okolím. Je veľmi dôležité pochopiť, aký majú vplyv na chod galaxií. Postupne zisťujeme, že tým, ako rozdýchavajú chod v galaxii, sú tlčúce srdce galaxií," hovorí Samuel Kováčik, teoretický fyzik a Vedátor, o Webbovom teleskope.

"Čím ďalej sa pozeráme, tým viac sa pozeráme do minulosti. Ľudia to občas trocha preženú a povedia, že každá hviezda, ktorú vidíš na oblohe, už neexistuje. V skutočnosti takmer všetky hviezdy, ktoré vidíme voľným okom, sú vzdialené stovky alebo tisíce svetelných rokov. To všetko je vidno.

Ale pozeráme sa do minulosti. Pozeráme sa, ako tá hviezda vyzerala v čase, keď tu bol stredovek. A je pár miest na oblohe, kde sa dajú vidieť objekty, ktoré sú vzdialené milióny svetelných rokov. Teleskopom teda dovidíme na miliardy svetelných rokov ďaleko. To znamená, že sa pozeráme na veci, z ktorých k nám svetlo išlo, keď slnko neexistovalo," dodáva Kováčik.

Čo sme videli na prvých fotkách z Webbovho teleskopu? Čo bolo zatiaľ na nich najzaujímavejšie? Aké objavy sa očakávajú? A nehrozí, že sa Webbov teleskop poškodí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s teoretickým fyzikom Samuelom Vedátorom Kováčikom.