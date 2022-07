Advokát Magál: Táto vláda si príliš ľahko zvykla na obchádzanie legislatívy

"V minulosti sa nepriama novelizácia zákonov diala často poslaneckými návrhmi priamo v pléne. To je jedna z vecí, na ktoré sme upozorňovali už dlhodobo. Už v roku 2019 pred voľbami sme vypracovali materiál, kde sme navrhovali, aby aj poslanecké návrhy prechádzali pripomienkovým konaním. Mysleli sme si v tom čase, že to je náš najpálčivejší problém v rámci legislatívneho procesu.

Bohužiaľ, sme sa mýlili, lebo sme zistili, že dnešná vláda, ktorá sa dokonca predtým prihlásila k tým právnym princípom, si zvykla príliš ľahko na to, že nadužíva skrátené legislatívne konanie," hovorí viceprezident americkej obchodnej komory a advokát Allan&Overy Martin Magál o tom prečo iniciatíva Právny štát podporuje prezidentkine podanie balíčka Igora Matoviča na Ústavný súd.



"Neteší ma vojna v polícii. Neteší ma ani to, že sa deje sčasti v mediálnom priestore, sčasti v kuloároch, sčasti za použitia konšpiračných teórií. Ale rovnako musím povedať, že do istej miery tomu prispieva aj príliš benevolentné preskakovanie medzi advokátskym stavom a inými pozíciami. Advokát by mal byť advokátom, a tam by to malo ostať. Niekto, kto je advokátom preto, že chce realitovať svoje mediálne ambície alebo politicko-mocenské ambície, tak to je jedna z vecí, ktorá ma tiež vyrušuje," dodáva Magál k tomu ako vníma vojnu v polícii.



"Z mojej osobnej skúsenosti, že kauzy voľakedy, ktoré som vedel dopredu, že sú prehraté, tak také pocity už nemám. Alebo keď, tak zriedkavo. Zdá sa, že systém sa zlepšuje. Je u stále nesmierne veľa nedokonalostí, ale nemyslím, že ten systém je korupčný skrz na skrz. Skôr si myslím, že by bolo dobré investovať do odbornosti a väčšej transparentnosti nad tým, akým spôsobom súdna moc vykonáva svoju právomoc," hovorí advokát Martin Magál.



Ako sa pozerá na argumenty prezidentky? A čo hovorí na obchádzanie legislatívnych procesov touto vládou? Zvykli si na to počas pandémie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceprezidentom Americkej obchodnej komory a advokátom Martinom Magálom.