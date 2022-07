Novinár Burčík: Nič podobné ako zrušenie stíhania Trnku som za celú kariéru nezažil

"Všetky stíhania, ktoré sa týkali Trnku, išli do stratena. Rozhodne by som nepovedal, že je to nejaké šťastie. Už aj tie disciplinárne stíhania, ktoré mal - vždy sa to nejak uhralo, vždy sa to zamietlo pod koberec," hovorí šéf domáceho spravodajstva denníka SME Matúš Burčík o zvláštnom zastavení stíhania Dobroslava Trnku na okresnom súde.

"Dušana Kováčika riešila špeciálna prokuratúra a Špecializovaný trestný súd. Sudcovia, ktorí majú najvážnejšie kauzy, prechádzajú bezpečnostnými previerkami a sú pod istým dohľadom, aby sa správali korektne. Dobroslav Trnka bol doteraz vždy riešený okresnými a krajskými súdmi, na ktorých sú bežní sudcovia. Je to podľa mňa potvrdením toho, že Špecializovaný trestný súd má svoj význam," dodáva Burčík.

Čo sa dialo na súde s Dobroslavom Trnkom? Kto je sudca Filo, ktorý zastavil trestné stíhanie bývalému generálnemu prokurátorovi? Prečo Trnka roky uniká spravodlivosti? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom domácej redakcie denníka SME Matúšom Burčíkom.