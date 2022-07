Pôrodník Borovský: Chýbajú nám sestry, Bratislava ide dlhodobo na hranu

"Dlhodobo chýbajú sestry, momentálne na Antolskej myslím 28. Nie je problém len so sestrami, s pôrodnicami je to o to zložitejšie, že musíme mať špeciálne sestry. Takzvané pôrodné asistentky.

Bratislava ako taká ide dlhodobo na hranu, chýbajú nám eurofondy, stimuly, ktoré majú sestry dajme tomu v Prešove. My také nemáme," hovorí hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo a prednosta pôrodnice na Antolskej v Petržalke Miroslav Borovský o nedostatku sestier a presúvaní rodičiek medzi nemocnicami.

"Odchádzajú stále. Po prvé do dôchodku a po druhé, bohužiaľ, pre podmienky s platmi. Koľko sa hovorí o platoch sestier? Veď to sú desiatky rokov. Ja som už na ministerstve jednal o platoch s desiatimi ministrami. Platy sestier sú základ.

Doktori možno vydržia, ale so sestrami naozaj nevieme nič robiť. Nedajú sa zohnať. Bez sestry sa nedá robiť," dodáva Borovský, ktorý nepredpokladá, že by rodičky presúvali mimo Bratislavy. Aktuálny plán je presúvať ich len medzi Kramármi, Ružinovom a Antolskou.

Prečo sa problém s bratislavskými pôrodnicami dlhodobo nerieši? Koľko sestier momentálne chýba v pôrodnici na Antolskej? A aký je plán pre túto situáciu? Čo by pôrodniciam v hlavnom meste pomohlo? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prednostom pôrodnice na Antolskej v Bratislave Miroslavom Borovským.