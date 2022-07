Lengvarský: S Matovičom máme korektný vzťah. Myslím si, že ma neodvolajú

"Ja rokujem v prospech toho, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády. A tam je napísané, že vláda bude pokračovať v projektoch Rázsochy a Martin, čo sa stalo. A je tam aj to, že by sa mali postaviť dve regionálne nemocnice," reaguje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na slová Mareka Krajčího, že rokuje v prospech Penty.

"Už by sme neradi plošne vracali respirátory. Možno to budú školy, možno iné zariadenia, ale bude to buď okresne na odporúčanie hygienika, alebo, ak by sme šli do celoslovenských opatrení v nejakom vrchole vlny, tak by sme pristúpili k respirátorom v MHD.

Znova sa vraciam k tomu, že ľudia by si mali uvedomiť, že chránia samých seba a ostatných, aj keď bude odporúčaný. Určite nebude povinný v blízkej dobe a masívne," hovorí minister Lengvarský o tom, či budú povinné respirátory počas stúpajúcich čísel pozitívnych na Covid-19.

Aký má vzťah s Igorom Matovičom? Ešte stále ho chcú v OĽANO odvolať z funkcie? Prečo trvalo mesiace, kým predložil výstavbu nemocníc? A kedy bude jasné, o koľko sa zdvíhajú zdravotníkom platy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.