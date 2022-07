Petková: Často si kladiem otázku, či boj proti korupcii stojí za to, čo tu denne sledujeme

"Keď to porovnávame s predchádzajúcim obdobím, môžeme byť radi. Ale zdá sa mi, že táto vláda, do istej miery, premrháva šancu, ktorú dostala. Vidíme, že sa tejto šance chopili ľudia v polícii a v prokuratúre. Inými rozhodnutiami v iných oblastiach boj proti korupcii, ktorý úspešne naštartovala, dosť potiera.

Vyplýva to z toho, že tieto úspechy sú zatienené rôznymi kontroverznými opatreniami, ktoré prijíma. Napríklad, čo sa týka ekonomickej krízy," hovorí šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková o vyhláseniach politikov, že obvinenia voči Robertovi Ficovi sú slabé.

"Často si kladiem otázku, či boj proti korupcii stojí za to, čo tu denne sledujeme, keď sa pozeráme na hádky koaličných politikov a na to, čo sa deje v parlamente. Keď sa pozeráme na hlasovanie koalície s fašistami. Vtedy človek iba pozerá s otvorenými ústami a nevie to okomentovať.

Ale stále si myslím, že keď sa pozeráme na našu tému boja proti korupcii, tak v nej vidím veľký posun. Hlavne vďaka tomu, čo robí polícia a Úrad špeciálnej prokuratúry," dodáva Zuzana Petková na otázku, kde je hranica toho, keď stojí boj proti korupcii aj za chaos a hádky v koalícii.

Aké sú svedectvá proti Robertovi Ficovi? Ako sa pozerá na túto vládu? Čo sa im podarilo a čo naopak nie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou.