Ďuriš Nicholsonová: Pre dobro Slovenska by SaS mala odísť z koalície

"Myslím si, že by mali predstúpiť pred Hegera (OĽANO) s jedinou požiadavkou, a to, nech Matovič odíde z vlády. Ak by to Heger splnil, čo je asi nereálne, lebo dosť visí na šnúrke od gatí Matovičovi, by to bol najlepší možný scenár.

Koalícia by dovládla bez Matoviča, ktorý tam robí najväčšie problémy, a potom by sa išlo do riadnych volieb," hovorí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová o tom, či by mala SaS odísť z koalície. Do strany sa už vrátiť po odchode pred rokom neplánuje.

"Osem miliárd. Toľko nemáme vyčerpané zo starého programovacieho obdobia, ktoré sa oficiálne skončilo v roku 2020. Je tam však pravidlo n+3. To znamená, že máme tri roky na dočerpanie, pričom koncom roka 2023 to musíme dočerpať celé.

To je dnes nereálne, pretože my sme od roku 2014 boli schopní vyčerpať zhruba 9,6 miliardy a teraz máme za rok a pol dočerpať osem miliárd eur. O tom, že sa to nedá stihnúť, hovorí dnes okrem Národnej banky Slovenska aj ZMOS," dodáva Ďuriš Nicholsonová o eurofondoch, ktoré podľa nej prepadnú.

Prečo prepadne osem miliárd eur, keď ministerka Remišová tvrdí, že to nie je pravda? Ako to vyzerá s rezolúciou v europarlamente o diskriminácii Rómov na Slovensku? Vrátila by sa ešte do SaS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou.