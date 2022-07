Nový riaditeľ RTVS Machaj: Nebudeme pristupovať na hru politikov, kto s kým bude diskutovať

"Hovorilo sa o tom, aká je moja predstava, ako by malo vyzerať aj o 5 minút 12. Ale že by z ich strany boli nejaké podmienky, to nie. A ani by som nič také neprijal," hovorí novozvolený riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj k tomu, o čom diskutoval 90 minút so Sme rodina pred svojím zvolením.

"Politici si zvykli, že si diktujú, kto s kým bude debatovať. Pokiaľ bude toto pokračovať, bude to problém. Dúfam, že sa to zmení. RTVS na túto hru politikov už nebude pristupovať.

Na poste moderátorov politických relácií nejaké zmeny budú. Čo sa týka rádia, nebral by som to 100 percentne. Čo sa týka televízie, o tom budeme diskutovať," dodáva Machaj.

Ako sa pozerá na spravodajstvo? Zachová reláciu Do kríža? A ako bude riešiť to, že televízia a rozhlas nemajú peniaze? Chystá sa meniť moderátorov politických relácií? A čo s konšpirátormi, ktorí sú v spravodajstve? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novozvoleným riaditeľom RTVS Ľubošom Machajom.