Juráneková z IPčka: Deti sa boja, že cez leto stratia vzťahy, ktoré si krvopotne zasa vybudovali

"Vysvedčenie by nemalo byť to podstatné, čo by malo odrážať hodnotu detí, ako ich vnímame, na čom nám záleží a čo z nich chceme mať. Mnohé deti majú naozaj strach prísť s tým papierom domov. Neboja sa, že dostanú trest za známky.

Majú naozaj reálny strach z toho, že si vypočujú, že sklamali. Že to nedokázali. Jednoducho naozaj majú pocit, že musia byť dokonalí a je príliš veľa vecí, ktoré za posledné roky prežili a známka nie je dôkazom a odrazom, čo sa v nich deje a kým sú," hovorí poradkyňa z linky IPčko Zuzana Juráneková, kam deti aj počas konca školského roka píšu so svojimi strachmi a problémami.

"Škola predstavuje nejaký rituál, režim chodenia do školy. To, že viem, aký mám rozvrh a kedy končím, nás drží v nejakej istote. Viem, čo môžem čakať. V tejto neistej dobe je to veľmi dôležité. Práve teraz prichádzajú prázdniny, keď o túto rutinu prichádzame.

A otvára sa otázka - čo vlastne idú robiť? S kým budú tráviť čas? Boja sa, že zasa budú len sami. Je to trauma aj z pandémie, ale aj z toho, že stratia vzťahy, ktoré si teraz krvopotne vybudovali.

Majú obavy o svoje vzťahy a opäť to zostáva pri pocite osamelosti. Nielen tej fyzickej, ale aj psychickej, že zrazu nebudú okolo nich spolužiaci, s ktorými môžu niečo zdieľať. Alebo učitelia, ktorí si niečo všimnú," dodáva Juráneková.

Ako naplánovať deťom leto a neprehnať to? Kedy ich nechať odpočívať a kedy im plánovať aktivity? Ako reagovať na vysvedčenie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poradkyňou linky IPčko Zuzanou Juránekovou.