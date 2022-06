Starostka Uble Sirková: Pomohla hrozba, že končíme s pomocou utečencom, peniaze prišli

"Pomohol môj výrok, že končíme, peniaze prišli. Sme veľmi radi, lebo už teraz v júni by sme mali veľké problémy s platbami za elektrinu, vývoz odpadu, za vodu a s ďalšími nákladmi, ktoré máme spojené s prevádzkou tábora prvého kontaktu," hovorí starostka Uble Nadežda Sirková o tom, že im ministerstvo vnútra od februára neposlalo na pomoc utečencom ani cent.

"Trvalo to veľmi dlho, ale chvalabohu okrem 7-tisíc eur už tie peniaze sú na účte. Pred chvíľou som sa vrátila zo záchytného tábora. Dobrovoľníci, ktorí tam sú a sú zamestnanci našej obce na dohodu, prišli, že nechodia žiadni utečenci a podali dohodou ukončenie pracovného pomeru ku koncu júna.

Takže všetci dobrovoľníci končia, ostáva tam skupinka z mierových zborov UNHCR. Oni sa tiež v čo najbližšej dobe presťahujú priamo na hraničný priechod. Takže nám neostáva nič iné, len kultúrny dom zatvoriť a zamknúť," dodáva starostka Sirková.

"Poviem príklad. Budova zdravotného strediska, za ktorú sme minulý rok platili 1000 eur mesačne za elektrinu, nás dnes stojí 2900 eur. To je obrovský nárast. Máme základnú školu, tam pani riaditeľka každý mesiac prosí, nevie, ako do konca roka vydržia s nákladmi na elektrickú energiu. Sú to obrovské náklady.

My sme v rozpočte počítali s maximálne 70-percentným nárastom, skutočnosť je úplne iná. Uberáme zo všetkého, čo sme si mysleli, že uskutočníme, tento rok boli v pláne aj nejaké investície, a ostáva to všetko čisto len na náklady energie, nafty a zvyšovanie ďalších tovarov a služieb," opisuje situáciu s infláciou starostka Uble, ktorá má 800 obyvateľov.

Ako to momentálne vyzerá na hranici s Ukrajinou? Otočila sa nejako nálada Slovákov proti Ukrajincom? A ako ich zasiahne balíček Igora Matoviča v rozpočte? Cítia aj oni vysokú infláciu a drahšie tovary a služby? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so starostkou Uble Nadeždou Sirkovou.