Kaščák: Ak si Heger a Matovič kúpia lístky, môžu na Pohodu prísť

"Slovensko ide v takej sínusoide - najprv troška nádeje a potom beznádeje. My sme ako keby stále v začiatkoch. Pre mňa sú najzávažnejším negatívnym javom práve fašisti v parlamente, respektíve ich akceptácia.

To, že sa dostali do parlamentu, je jedna vec, ale to, že sa stávajú akceptovanou silou, je desivé a môže to mať následky, ktoré si nevieme ani predstaviť. Mali by sme byť oveľa opatrnejší. Áno, teraz to vyzerá, že to ide stále k horšiemu," hovorí šéf festivalu Pohoda Michal Kaščák.

"Po najťažších momentoch vždy prichádzali vzopätia. A to bolo aj po páde Mečiarizmu. Aj koniec Ficizmu bol tiež veľký moment. Zdá sa, že nás teraz čaká výzva, ktorú sme si pred pár rokmi nie úplne pripúšťali. A vysporiadanie sa s fašizmom bude rozhodujúce.

Som zdesený z toho, že politici v súčasnej vláde vstúpili do týchto vôd. Chyby robí každý, urobili ich mnohí, ale toto je taká zásadná zmena, že takéto ublíženie krajine som pred dvomi rokmi naozaj neočakával," dodáva Michal Kaščák.

Bolo ťažké prežiť dva roky pandémie? A ako bude vyzerať prvá pocovidová Pohoda? Na čo sa najviac teší? A ako sa zmenilo za 25 rokov Slovensko, Pohoda a Michal Kaščák? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom festivalu Pohoda Michalom Kaščákom.