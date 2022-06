Ekonóm Kotian: Matovičov balíček je poriadny balík peňazí bez krytia

"Nenazval by som to balíček, je to poriadny balík peňazí. V samotnom legislatívnom návrhu je doložka vplyvov, tam bolo napísané krytie z rozpočtu a bolo tam nula, nula, nula.

Boli nejaké mediálne vyjadrenia, ale to krytie nebolo dostatočne vyšpecifikované alebo nebolo presné. Z pohľadu rozpočtovej rady nevidíme konkrétne opatrenia, ktorými by to bolo zafinancované," hovorí člen Rozpočtovej rady Juraj Kotian o balíčku Igora Matoviča.

"Ukazuje sa, že áno nadpríjmy nadbiehajú skôr ako výdavky. V tom prvom roku to vytvorí zdanlivý priestor na vyššie výdavky, ale vyššia inflácia navyšuje výdavky s oneskorením. Vidíme to napríklad na dôchodkoch - tento rok sa valorizujú minimálne, ale v ďalších dvoch rokoch sa na valorizáciu dôchodkov minú dve miliardy.

Ak chceme zavádzať nové opatrenia, ktoré sú nákladné ako tento balík, mali by sme k tomu prijať aj opatrenia. Z týchto vyšších inflačných príjmov sa to dlhodobo financovať nedá," odpovedá ekonóm Kotian na otázku, či sa dá balíček financovať z nadpríjmov.

Čo čaká Slovensko a samosprávy po tom, čo prešiel v parlamente balíček zákonov Igora Matoviča? Ako sa pozerá na financovanie tohto balíčka? A aké opatrenia by boli adresnejšie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s členom rozpočtovej rady Jurajom Kotianom.