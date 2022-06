Šeliga: Heger do tohto musí vstúpiť, jedno z riešení je rekonštrukcia vlády

"Jedno riešenie je, že by sa urobila rekonštrukcia vlády. Išlo by o viacero ľudí - dnes je to, žiaľbohu, konflikt medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, ktorý sme sa snažili hasiť. A prerástlo to do takých rozmerov, že časť koalície nerieši nič iné, len tento konflikt.

Buď tých aktérov musíte posadiť niekde inde, v tomto prípade preč z vlády, alebo s nimi musíte dohodnúť pravidlá, ktoré budú rešpektovať. Faktom je, že si treba sadnúť za stôl, ak tu je ešte vôľa si sadnúť, a treba to vyriešiť. Takto to nemôže ísť ďalej, nedáva to zmysel," hovorí poslanec strany Za ľudí Juraj Šeliga o konfliktoch v koalícii.

"Myslím si, že koalícia ešte má šancu na záchranu. Samozrejme, že do toho musí vstúpiť Heger. To je bez debaty. Musí do toho vstúpiť, on má nejaký katalóg oprávnení.

A všetci štyria partneri musia ukázať trošku dobrej vôle. Nebude to jednoduché, lebo sa blížia voľby. Ale keď to nebude, kolegovia si budú musieť poradiť bezo mňa," dodáva Šeliga.

"Neviem vám povedať, ako bude vyzerať koalícia, ale viem vám povedať, že ak sa do krátkeho času nezačnú riešiť platy učiteľov, verejnej správy, zdravotníkov, ak nezačneme riešiť plyn od januára 2023, ceny benzínu a energií, tak nevidím zmysel, aby som tam zostal.

To hovorím otvorene. Ak bude toto pokračovať ešte mesiac, aj naši voliči začnú podpisovať petíciu za predčasné voľby," hovorí Juraj Šeliga o svojom zotrvaní v koalícii.

Ako sa pozerá na prelomenie veta prezidentky s fašistami? Ako sa dajú riešiť nekonečné konflikty Igora Matoviča? A čo robí premiér Heger, ktorého posledné týždne vôbec nepočuť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom strany Za ľudí Jurajom Šeligom.