Duleba: Podporiť Ukrajinu je lacnejšie ako to, čo zaplatíme, ak Rusko vyhrá

"Ukrajinci majú dosť ľudí, málo zbraní. Rusi majú veľa zbraní a málo ľudí, to je ten paradox," hovorí poradca premiéra pre Ukrajinu Alexander Duleba o súčasnej situácii na Ukrajine.

"Teoreticky si viem predstaviť funkčnú dohodu o Kryme, ale musia súhlasiť obe strany. Keď budú Rusi kompenzovať štátny majetok, majetok občanov Ukrajiny. Je tam úložisko zemného plynu, tak nejaká spoločná dohoda užívania. Takúto dohodu je reálne dosiahnuť za 15 rokov. Ale toto bolo treba riešiť predtým.

To, že by si Rusi ponechali ďalšiu časť ukrajinského územia, je neakceptovateľné nielen pre Ukrajincov, ale je to aj signál pre Západ, že nemôžeme obchodovať s územím nejakej inej krajiny," dodáva Duleba o možných ústupkoch Ukrajiny Rusku.

"Je to stále lacnejšie, ako keby Ukrajina padla alebo by bola donútená do nejakého nerovného nespravodlivého prímeria. Štátnici si uvedomia, že ak Ukrajina padne a bude nám tu akútne hroziť každú chvíľu vojna, bude tu militarizácia rozpočtov. Je to niekoľkonásobne lacnejšia verzia.

Áno, cenu za tú vojnu platíme všetci. Ale nechceme sa dostať do tejto situácie, ak nechceme zabudnúť na modernizáciu, peniaze do zdravotníctva, do školstva - všetko by išlo do armády," vysvetľuje Alexander Duleba, prečo pomáhať Ukrajine aj v časoch vysokej inflácie a drahých energií.

Ako sa zmenila Ukrajina za štyri mesiace? Ako sa vyvíjajú boje? Ako sa to môže skončiť pre Vladimira Putina? A má zmysel baviť sa o obnove Ukrajiny, keď sa tam stále bojuje? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poradcom premiéra pre Ukrajinu Alexandrom Dulebom.