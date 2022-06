Želinská: Súd Depp - Heard bol anatómiou toxického vzťahu, nemalo to byť live

"Nemalo sa to odohrávať live, neskôr sa mohol natočiť film. Už to, že to bolo live, takisto ako samotná účasť verejnosti na takýchto sporoch, môže byť pre obete násilia extrémne zraňujúce.

Otázka vôbec nie je o tom, komu veríš. Otázka je o tom, čo všetko sme ostatní ľudia, a najmä rozhodujúce autority, schopní vidieť," hovorí sociálna poradkyňa Ida Želinská o súdnom spore Amber Heard a Johnnyho Deppa, a o tom, že sa často pozeráme na to, či nám je obeť sympatická, ale podstatné je, čo sa jej stalo.

"Podobné rozsudky môžu byť zastrašujúce. Môže sa vám to stať, a aj za takúto banalitu. Násilie sa odohráva bez reflektorov okolo. Aké dôkazy vlastne chceme, ak o ňom máme hovoriť?

Robí to slučku, keď je snaha vrátiť dokazovanie násilia niekde 30 rokov dozadu, keď sa obetiam násilia hovorilo, že ak na to nemáte dôkazy, tak s tým nič neurobíme," dodáva Želinská.

"Máme tu rozsudok, ktorý v jednej fáze hovorí, že ty si sa dopustil násilia na svojej manželke. A druhý rozsudok, ktorý manželke hovorí, že ty o tom nebudeš hovoriť. Takto to je," vysvetľuje Želinská, ako je možné, že súd v Británii skonštatoval, že Depp zbil Heard minimálne dvanásťkrát a súd v USA skonštatoval opak.

Prečo ľudia reagovali na utrpenie dvoch ľudí zosmiešňovaním a nenávisťou? Čo znamená prehra Amber Heard pre obete násilných vzťahov? A ako rozlíšiť toxický vzťah a násilie vo vzťahu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sociálnou poradkyňou Idou Želinskou.