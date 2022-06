Naď: Médiá sú k Matovičovi neférové, ale k Židom sa prirovnávať nemal

"Nevhodné. Viem, ako to myslel, a nemyslel to zle. Veľakrát je to nefér, niektoré veci istým politikom prechádzajú, ale keď len polovicu z toho urobí Igor Matovič, je cieľom útokov a nie je to úplne fér.

Na druhej strane je nevhodné prirovnávať sa k Židom. Poznám Igorov názor na holokaust, na židovskú obec a touto metaforou neurobil dobre," hovorí minister obrany a člen predsedníctva OĽANO Jaroslav Naď o výrokoch Igora Matoviča, že je ako Žid 21. storočia.

"V niektorých momentoch by mohol dvakrát zvážiť, akú formuláciu použije. To platí a aj som mu to povedal. Veľakrát povie vec, ktorú tak nemyslí, a potom sa z toho ťažko korčuľuje. Ale ani vy k nemu veľakrát nie ste féroví," dodáva Naď.

"Každý jeden z nás ministrov si prechádza finančným peklom, hľadáme riešenia a nie je to jednoduché. A niekedy to smeruje k frustrácii, ale za toto nie je zodpovedný Igor Matovič," vraví Jaroslav Naď.

"Tento konkrétny človek, ktorý bol medializovaný, bojuje na strane Ruska, ak sa to potvrdí. Ale naše informácie sú iné, nemôžem ísť do detailov, ale mám pocit, že ide o mediálno-spravodajskú hru zo strany Ruskej federácie. Vôbec to nemusí byť pravda.

Druhá vec je, že máme asi 40 žiadostí od Slovákov, ktorí chcú ísť bojovať na stranu Ukrajiny. Asi tretinu sme prezidentke odporučili schváliť, teraz je to na nej," hovorí minister obrany o Slovákoch, ktorí chcú ísť bojovať na Ukrajinu, a o Slovákovi, ktorý sa objavil na internete, ako bojuje na ruskej strane.

