Viskupič: Prirovnávať sa k ľuďom, ktorí sa nevrátili z koncentráku, je neadekvátne

"Nie je to adekvátne, nie je to šťastné vyjadrenie. Má pocit, že nesie nejaký ťažký osud, ale určite by som to neprirovnával k tomu, že ľudácky štát platil za to, aby odviezli ľudí na istú smrť.

Igor Matovič cíti, že dostáva zľava sprava, to sa dá pochopiť, ale určite nie je šťastné prirovnávať sa k ľuďom, ktorí sa nevrátili z koncentráku," hovorí Jozef Viskupič, župan Trnavského kraja a jeden zo štyroch zakladajúcich členov OĽANO, o Igorovi Matovičovi, ktorý sa prirovnal k Židom odvážaným počas druhej svetovej vojny do koncentračných táborov.

"Myslím si, že ak sa chceme niekam uberať a pozerať a hodnotiť niečo zo štandardného pohľadu, je to primárne na kolegoch v predsedníctve OĽANO, respektíve na poslaneckom klube a na Igorovi samotnom.

Mandát, aby túto funkciu zastával, je stále vysoký. Necítim sa nateraz kompetentný, aby som vyhodnotil, či má odstúpiť. Podľa mňa má ešte čas ukázať, do akej miery sa to dá zvrátiť," dodáva Viskupič.

Ako sa pozerá na možnosť, ak by OĽANO prelomilo veto prezidentky s fašistami? Bude kandidovať za OĽANO v župných voľbách? A existuje vôbec v OĽANO nejaká oponentúra Igorovi Matovičovi?

Čo presne by znamenal balíček zákonov Igora Matoviča pre samosprávy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s trnavským županom a členom strany OĽANO Jozefom Viskupičom.