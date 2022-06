Školský odborár Ondek: Na proteste nás budú tisíce, riešenie má v rukách Matovič

"Takéto rokovania som ešte nikdy nezažil. Bolo to niečo zaujímavé, aj pre mňa to bolo poučením. Stále nám prekáža spor medzi OĽANO a SaS. To prekáža asi všetkým obyvateľom Slovenskej republiky.

Riešenie závisí vieme od koho. Od pána ministra financií Igora Matoviča," hovorí predseda školských odborov Pavel Ondek o rokovaniach o zvyšovaní platov učiteľov.

"My sme cez svoje orgány, ktoré máme v rámci okresov a krajov, oslovili našich členov na jednotlivých školách. Odhad, ktorý máme dnes, počet ľudí, ktorí nám hlásia, predpokladáme, že bude viac ako v roku 2016, a tam vtedy bolo cez 10-tisíc ľudí.

Pokiaľ nedôjde k dohode, nemôžeme vylúčiť ani štrajk v septembri," dodáva Ondek o proteste, ktorý bude na budúci týždeň v Bratislave.

Ako prebiehali rokovania s ministrom financií? A zažil za desať rokov situáciu, keď minister financií aj školstva chcú ísť protestovať do ulíc s učiteľmi? Akú známku by dal tejto vláde?

A čo hovorí na krúžkovné Igora Matoviča, ktoré prezidentka vrátila do parlamentu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom školských odborov Pavlom Ondekom.