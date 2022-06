Marcinková: Ak budú poslanci OĽANO hlasovať za odvolanie Sulíka, mali by ich vylúčiť

"Všímam si, a je to môj osobný názor, že keď je Igor Matovič v spoločnosti pána Budaja a pána Naďa, správa sa inak ako na koaličnej rade. Pre mňa je priestor vlády miesto, kde sa vieme rozprávať.

S Richardom Sulíkom som v kontakte pomerne krátko, nie je to ani rok, čo spolupracujeme. Ale nepovažujem ho za konfliktného človeka, naopak, vždy hľadá kompromis.

Keď sa pozriem na Igora Matoviča, neustále je s niekým v konflikte. Najprv minister Korčok, keď išlo o Sputnik, potom Mária Kolíková, potom Richard Sulík, lebo nenakúpil testy. Teraz minister Doležal, lebo vlaky. Gröhling, lebo platy učiteľov.

Ďalším pán Lengvarský, ktorého pred mesiacom vyzýval na odstúpenie. Pre mňa je to jednoduchá rovnica, kde hľadám konfliktnosť a problém v koalícii. Nehovorí sa mi to ľahko, lebo mám napriek všetkému úctu k ministrovi financií, ale bez neho by bola táto koalícia možno až nudnou," hovorí poslankyňa z klubu SaS Vladimíra Marcinková.

"Podľa mňa má riešenie v rukách premiér Heger. Som presvedčená, že nastal čas, keď musí ukázať, či má vládu a koalíciu pevne v rukách. Nemyslím si, že je slabý premiér.

Vydržať viesť takto heterogénnu koalíciu a mať po boku Igora Matoviča, ktorý je veľmi konfliktnou povahou, vyžaduje veľmi veľa sily. Ktokoľvek, kto to doteraz nepoložil, má veľa sily, lebo je veľmi ťažké vydržať tento iracionálny a nekonštruktívny prístup niektorých partnerov," dodáva poslankyňa Marcinková.

Ako sa pozerá na situáciu v koalícii? Aký má zmysel odchádzať od stola? Aké vidí riešenie súčasného konfliktu v koalícii? A kde sú jej osobné červené čiary? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za SaS Vladimírou Marcinkovou.