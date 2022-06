Doležal: Toto je moja prvá a posledná vláda, mám toho plné zuby

"Otázka je, akú chceme verejnú dopravu. Podstata problému nie je v konflikte Doležal - Matovič. Nie som človek konfliktu, nemám problém za ním prísť a rozprávať sa s ním.

Ja sám som navrhol riešenie, že ak nebude možné dofinancovať železničnú spoločnosť zo štátneho rozpočtu, tak prichádzame aj s riešením, kde to pôjde na úkor iných tém z ministerstva dopravy.

Mali sme alokovanú relatívne veľkú čiastku na pomoc cestovnému ruchu, kde ešte zostáva 100 miliónov nevyčerpaných. Tam vidím priestor, že by sme časťou vedeli prispieť na fungovanie železničnej spoločnosti.

Ale nie je to systémové riešenie," hovorí minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) o spore s ministrom financií Igorom Matovičom a 24 miliónoch eur, ktoré chýbajú železniciam.

"18.3. som bol na poslednom osobnom rokovaní na ministerstve financií s pánom ministrom financií. Pamätám si to na hodinu presne. Bol som obvinený z korupcie a machinácie verejného obstarávania. Prišiel som na úrad a vyslovil som vetu, ktorú kolegyne napísali na tabuľu.

Tá veta znela: Nebaví ma bojovať s vládou, pre ktorej úspech pracujem. Nebaví ma to. Nebaví ma bojovať s vlastnými. Mám toho plné zuby. Ale neodídem od tunela Čebrať, neodídem od problému na Kysuciach, neodídem od nedokončenej križovatky D1 - D4, neodídem od mýtneho tendra.

Neodídem od rozrobenej nedokončenej práce. Áno, nebaví ma to, áno, bojujem, áno, som unavený, áno, mám toho plné zuby. Áno, chcel by som, aby ma nechali pracovať a neriešil som politické škriepky. Ale to je život, s tým sa musím vysporiadať," dodáva minister Doležal.

Kto má v spore železníc a Matoviča pravdu? Prestane tretina vlakov prvého júla jazdiť? Spomalí sa tunel Višňové problémami s platením subdodávateľov? A urobila NDS tender na mýto správne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom dopravy, nominantom Sme rodina, Andrejom Doležalom.