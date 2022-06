Bugár: Nevidím snahu Hegera povedať Matovičovi dosť, stačilo

"Najväčšiu zásluhu alebo chybu, či niečo funguje, má premiér. Proti Dzurindovi hlasovala polka klubu SDĽ aj pán Migaš, ale bol ochotný normálne si s ním sadnúť a dohodli sa.

Nevidím takúto snahu premiéra Hegera, že by sa snažil povedať Matovičovi dosť, stačilo, ja to riešim," hovorí bývalý politik Béla Bugár o situácii slabšieho premiéra a silnejšieho predsedu strany, ktorú už dvakrát zažil.

"Nie je pravda, že so Sulíkom sa nedá dohodnúť. Nehovorím, že sme mali na všetko rovnaký názor, je tvrdohlavý. Keby nebol tvrdohlavý, nebola by možno padla vláda Ivety Radičovej, ale aj Matovič hlasoval za pád vlády, na to netreba zabúdať," dodáva Bugár, ktorý bol vo vláde aj s Matovičom aj Sulíkom.

"Najväčšie prekvapenie a sklamanie pri pánovi Ficovi pre mňa je, že fakticky podal priateľskú ruku ĽSNS. To je katastrofa. Nesmieme ich rehabilitovať. Vždy bude desať percent ľudí takto rozmýšľať, ale to neznamená, že ďalších 90 percent s tým musí súhlasiť.

Politici z koalície aj opozície ako keby ich chceli rehabilitovať, že možno ich niekedy budeme potrebovať. Takto žiť nechcem," hovorí Béla Bugár.

Ako sa pozerá na túto koalíciu? Čo hovorí na obvinenia Gábora Gála, ktorého polícia obvinila z korupcie? Na koho strane je pri spore Matoviča a Sulíka? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s expolitikom Bélom Bugárom.