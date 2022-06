Advokát Ribár: Za tri rastliny marihuany dostanete vyšší trest ako za teroristický čin

"Niektorí poslanci OĽANO mali úprimnú snahu s tým niečo urobiť. Pôvodné návrhy OĽANO boli úplne iné, ako to, čo sa schválilo v parlamente. Výsledkom je, že sa znížili trestné sadzby len pri prechovávaní marihuany do desať dávok, respektíve do 100 až 300 gramov marihuany. Ale znížili sa horné sadzby.

Keď súd ukladá trest, vychádza odspodu. Pre drvivú väčšinu prípadov nemá zmysel, že došlo k zníženiu hornej sadzby. Siahlo sa na sadzby, ktoré boli nastavené na tri až desať rokov, po novom je to tri až sedem rokov. Stále je tam tá istá spodná hranica," hovorí advokát Igor Ribár, ktorý zastupuje viacerých tzv. "konopných" väzňov.

"Je to devastujúce. Vnímam to emotívne, lebo je aj veľmi ťažké odkomunikovať klientovi takýto trest, keď by stačil iný postup, a bol by beztrestný. Štát musí vedieť odkomunikovať osobe, ktorej chce zobrať 16 rokov života a celý majetok, prečo to robí. V súčasnosti sa to nedeje.

Pramení tam veľká frustrácia a emócia. Vznikajú úvahy, ako z toho von. Už párkrát som od klientov dostal otázku, že keby sa zabili, či by trest prepadnutia majetku zostal v rodine," dodáva Ribár s tým, že naša legislatíva je pri marihuane v rozpore s ústavou aj právom EÚ.

"Vznikol zvláštny fenomén, že postupy, ktoré bežne používame napríklad v civilnom alebo v obchodnom práve, dokonca v trestnom práve, ale pri iných deliktoch, sú pri drogových deliktoch odmietané.

Zatiaľ sa nám nepodarilo presvedčiť súdy, aby sa obrátili na Ústavný súd a opýtali sa ho, či je v súlade s ústavou, že dávame takéto tresty," hovorí advokát.

Ako pomohla alebo nepomohla novela OĽANO, ktorá mala znížiť drakonické tresty za marihuanu? Podľa čoho sa dnes rozhodujú súdy pri týchto trestných činoch? A ako sa dá obhájiť, že dôchodca dostal za tri rastliny v skleníku vyšší trest ako vysokopostavení funkcionári za korupciu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom Igorom Ribárom.