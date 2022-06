Mikloš: Matovič rozvracia financie. Je to na uterák, mal by odstúpiť

"Prezidentka sa ma explicitne nepýtala, či si myslím, že ho má alebo nemá podpísať. Ale povedzme to tak, že som k tomu dal aj písomné stanovisko, z ktorého to implicitne vyplýva," odpovedá Ivan Mikloš na otázku, či odporučil prezidentke Čaputovej nepodpísať zákony Igora Matoviča o prídavkoch na deti.

“Ani tých 1,3 miliardy nemá krytých. Igor Matovič bol generátorom konfliktov, rozbrojov, preto skončil ako premiér. A čo vidíme dnes? Skončil ako premiér, ale keďže svoje správanie nezmenil, pokračuje ako generátor politickej nestability a stal sa ešte generátorom fiškálnej nestability.

Ak vie minister financií, že mu bude chýbať v budúcom rozpočte jedna miliarda, ak vie, že tam má koaličného partnera, ktorý má zásadný problém so zvyšovaním daní, a on príde s balíčkom, ktorý k tej diere pridá ešte ďalšiu jedna celá tri miliardy, tak je jasné, že pokračuje ako generátor politického konfliktu, a že sa stáva príčinou rozvratu verejných financií.

To bola dlhšia odpoveď na otázku, či je to na uterák. Odporučil by som Igorovi Matovičovi, aby zdvihol ten uterák a odstúpil," dodáva Ivan Mikloš na posledné kroky ministra financií Igora Matoviča, ktorý dopredu avizuje, že v októbri sa koalícia nedohodne na rozpočte na budúci rok.

Ako prežíval cestu na Ukrajinu s prezidentkou Čaputovou? Ako veľmi zabolí embargo na ropu Putina? Ako vyzerá plán na obnovu Ukrajiny?

Kde by mohol Igor Matovič zohnať viac ako dve miliardy, ktoré mu na budúci rok v rozpočte chýbajú? A čo by mu ako exminister poradil? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom financií, ekonómom a poradcom prezidentky Ivanom Miklošom.