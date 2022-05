Šéf SND Drlička: V SND nie je zlá atmosféra. Bol by som rád, keby pri spevákoch opery došlo k sebareflexii

"Tieto predstavy sú v roku 2022 úplne absurdné. Neexistuje jeden jediný operný dom, ktorý by bol zostavený len z národnosti tej krajiny, v ktorej sa nachádza. To je ako keby sme kritizovali La Scalu za to, že tam vystupuje Anna Netrebko alebo Rolando Villazón.

Táto predstava je absolútne absurdná a preto sa nad ňou nijako hlboko nezamýšľam," hovorí riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička o výrokoch viacerých poslancov, že opera SND má byť slovenská so slovenským repertoárom.

"Opera SND má dlhodobo jeden problém, a to je návštevnosť. Keď sme nastúpili, urobili sme si analýzu a z tých dát jednoznačne vyplýva, že sa neustále znižovala návštevnosť. Myslím si, že je to kombinácia kvality interpretov a nastavenia dramaturgických plánov.

Mám za to, že naši sólisti už dlhodobo nie sú lákadlom. Veľmi by som sa tešil, keby u spevákov došlo k nejakej sebareflexii. Aby si uvedomili, že tým, že sú v divadle zabetónovaní až do dôchodkového veku, nevytvárajú žiadny priestor pre mladých, ktorí do divadla majú prísť.

Akým spôsobom sa stalo, že také mená ako Palo Bršlík alebo Slávka Zámečníková sa ani nezastavili v národnom divadle?" dodáva Drlička k sporu so sólistami opery SND, ktorým divadlo ponúklo po novom len externé spolupráce.

Ako došlo k sporu so sólistami opery? Mali by sa k tomu vyjadrovať politici? Bude ministerka kultúry odvolávať Mateja Drličku z funkcie? A aká je jeho vízia pre operu SND? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Slovenského národného divadla Matejom Drličkom.