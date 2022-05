Kollár: S Pellegrinim mám dobré vzťahy. Je korektný, vážim si ho

"Ja by som nevolil hrubý slovník Richarda Sulíka, ktorý v poslednej dobe takýmto spôsobom robí politiku. Myslím si, že aktivita by sa nemala stotožňovať s nejakou manickou fázou a navodzovať medzi ľuďmi dojem, že niekto je psychiatrický pacient s nejakou poruchou.

Mne sa nepáči, keď si to medzi sebou robíme. Myslím, že by sa takéto veci v politike nemali robiť, hlavne medzi koaličnými partnermi," hovorí predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár o výrokoch Richarda Sulíka, že Matovič je v manickej fáze.

"Neviem si predstaviť, že by sme mali určovať súkromným médiám, koho si majú zavolať do relácie, akú reláciu majú mať. Že by sme mali určovať rádiám, aké pesničky majú hrať, akých interpretov. Alebo či máme zavolať v nedeľu do diskusie Joža Púčika alebo Petra Maka. Toto by asi nebolo správne," hovorí Kollár na margo Matovičovho nápadu regulovať politické diskusie tak, aby v nich nemal priestor Hlas, ale boli tam napríklad kotlebovci.

Prečo parlament schválil Matovičov balíček zrýchleným konaním a bez diskusie? Dnešná koalícia predsa za zrýchlené konanie sama kritizovala predošlú vládu. Ako sa pozerá na spory v koalícii? A kde je policajná akcia proti prokurátorom a inšpekcii, o ktorej hovoril už pred niekoľkými týždňami?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom parlamentu a Sme rodina Borisom Kollárom.