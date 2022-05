Mihál: Pripomienkové konanie robil Matovič na Facebooku

"Pripomienkové konanie prebehlo na Facebooku. Ja som celý týždeň búšil do Igora Matoviča statusmi. V niečom to pomohlo, v niečom nie, ale vo väčšine prípadov to efekt nemalo, lebo on si ide svoje.

Proces sa mal urobiť normálne, veľa odborníkov sa na Facebooku nevie ozvať a tú príležitosť jednoducho nedostali. Facebook má byť na zábavu a nie na to, aby sa tam riešila politika, ktorá ovplyvní státisíce ľudí na Slovensku," hovorí exminister práce Jozef Mihál.

"On má svoj svet. Trocha mu rozumiem, lebo každý politik chce niečo po sebe zanechať. Aj ja som chcel. Čo som ja zanechal po sebe za 12 rokov v politike? No skoro nič. Hovorím to úprimne, je mi to ľúto.

Igor Matovič chce po sebe zanechať pomníček v podobe krúžkovného. Bude sa hovoriť, že to sú Matovičove krúžky. Potrebuje po sebe niečo nechať. No aj pán Danko po sebe nechal zvýšené paušálne výdavky pre živnostníkov, ktoré im veľmi pomohli. Ale kto ho potom vo voľbách volil? Tri percentá," dodáva Mihál.

"Naozaj pri všetkej úcte alebo neúcte k Ficovi, Richterovi, ku Kažimírovi a ďalším, ktorí tu boli osem rokov. Všeličo sa dialo, často sme v parlamente v opozícii voči všeličomu bojovali, ale toto Matovičove je najviac. Aj z pohľadu finančných dopadov, aj z pohľadu toho, ako sa to skrátené legislatívne konanie celé vyvíjalo.

Veď si zoberte, že minulý týždeň v utorok večer to vláda dostala, v stredu bola vláda a v utorok večer, po menej ako týždni, to bolo aj schválené. To bolo mega ultra super rýchle legislatívne konanie. Na takéto niečo, okrem Ficových 13. dôchodkov pred voľbami, si naozaj nepamätám," komentuje spôsob, akým parlament prijal Matovičove prídavky, Jozef Mihál.

Ako to bude vyzerať v praxi? Ako mohla vyzerať takáto pomoc adresnejšie? A čo dôchodková reforma, je už definitívne passé? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom práce Jozefom Mihálom.