Riaditeľ Slovnaftu Senkovič: Matovičovi sme nesľúbili, že ceny benzínu nepôjdu hore

"Sľúbili sme, že budeme postupovať tak, ako doteraz. Neviem, čo presne minister Matovič povedal, ale nech by sa pýtal ktokoľvek, pôjdeme tak, ako doteraz. Ak trh pôjde hore, pôjdeme hore.

Nechcem ísť do konfrontácie s ministrom financií. Ale nikomu nebudeme sľubovať, že ceny nepôjdu hore," hovorí výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič o zdanení Slovnaftu a údajnej garancii, že rafinéria udrží ceny benzínu.

"To, čo sa mi na tej debate najviac nepáči, je tonalita tých rečí. Budeme platiť radšej do Maďarska? To by som ešte vedel ako tak čítať. Ale zbohatlíkom? Oligarchom? To sme sa vrátili do 90. rokov.

Slovnaft je vlastnený skupinou MOL. Tam je 27-tisíc akcionárov. Takýmito prívlastkami - zlodej či zbohatlík, dochádza k tomu, že spoločnosť rozdeľujeme, toto sú naši a toto sú tí druhí. To je slovník 90. rokov. Takýmto slovníkom sa Slovensko stáva investičnou dierou Európy.

Vyháňame investorov. Zajtra sa môže Belgičan pýtať: načo mám investovať do Slovenska? Sú tam najvyššie odvody, dane a ešte mi zajtra môže politik povedať, že som zlodej," dodáva Senkovič k diskusii politikov o zdanení Slovnaftu.

Koľko by z dane prišlo do štátneho rozpočtu? Je to naozaj 300 miliónov ako tvrdí minister Matovič? A ako sa s ním rokovalo? Ako Slovnaft ovplyvní embargo EÚ na ropu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Slovnaftu Marekom Senkovičom.