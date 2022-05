Antošová: Vraj som pochovala martinskú nemocnicu, lebo som kritizovala Krajčího

“Dostala som reakcie aj pozitívne aj negatívne. Viac bolo tých pozitívnych. Negatívne boli, prekvapujúco, aj od ľudí, ktorých aj blízko poznám. Ale je to skôr o tom, čo hovoril Martin Smatana, že žijeme v strachu, čo sa vlastne bude diať. Človek by sa nemal báť povedať svoj názor a obávať sa, že ja poviem niečo, čo je pravda, a budem za to skritizovaná, posudzovaná.

Dokonca som dostala informáciu, že som si pochovala projekt martinskej nemocnice, lebo som si dovolila kritizovať exministra. To mi príde už dosť cez čiaru,” hovorí Martina Antošová, ktorá má na starosti projekt výstavby martinskej nemocnice a pred dvomi týždňami verejne kritizovala kroky exministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

"Keby nám teraz povedali - môžete robiť, robte, ešte stále by sme to s odretými ušami stihli. Ja by som bola veľmi rada, keby sme stihli aspoň jednu nemocnicu. Tie menšie by sme stihli určite, ale čakáme na politické rozhodnutie," hovorí Antošová o tom, či stíhame z Plánu obnovy postaviť nové nemocnice.

"Je to stále o tom, že človek si myslí, že sa niečo zlepší. Ale keď ste v ďalšej pracovnej skupine, s ďalším tímom a hovoríte už piatykrát o tom istom, tak vás to prestáva baviť. A hovoríte si, či malo zmysel vrátiť sa na Slovensko a snažiť sa o niečo, keď nemáte podporu.

Ešte sme to nevzdali. Každý, kto niekedy staval nemocnicu, vám povie, že pokiaľ sa ten projekt nezrealizuje do nejakých šiestich rokov, tak ho môžete hodiť do koša, lebo je už neaktuálny. Takže máme ešte nejaký rok či dva, aby sme začali realizáciu. Inak sa náš tím bude musieť rozpustiť a budeme sa venovať niečomu inému, lebo už nikto nebude chcieť začínať odznova," hovorí Martina Antošová o projekte martinskej nemocnice.

Na čom stojí reforma nemocníc a Plán obnovy? Sabotuje ho Marek Krajčí? A stíha alebo nestíha sa postaviť martinská nemocnica z Plánu obnovy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinou Antošovou z Univerzitnej nemocnice Martin.