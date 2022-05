Súdny lekár Moravanský: Na Ukrajine sme videli veľmi mladých ruských vojakov bez výstroja

"Bohužiaľ sme videli aj veľmi mladých vojakov. A videli sme aj obraz, ktorý bol veľmi frustrujúci, pretože sa nedá úplne povedať, že ich vojenská výstroj bola štandardizovaná. Boli to vojaci z prvej línie, ktorí sa podieľali na útoku na Kyjev a na bieloruskej strane strávili asi celkom slušné týždne. Niektorí vojaci mali na sebe ošatenie, ktoré nebolo vojenské, a viem si predstaviť, že im musela byť brutálna zima. Nenazval by som to vo všeobecnosti profesionálnou vojenskou výstrojou," hovorí súdny lekár Norbert Moravanský o svojej misii na Ukrajine, kde dokumentoval vojnové zločiny a zbieral DNA vzorky vojakov aj civilných obetí.

"Najťažšia bola konfrontácia s tým, že sme videli veľmi intímnu spoveď. Vedľa tela vojaka boli napísané kontakty na svoju rodinu, osobné veci. Skrátka mobilný telefón a veci úplne dennej potreby. A predstavíte si tú situáciu, že človek niekde ráno vstal, ustrojil sa do toho vojenského šatu a išiel niekam, odkiaľ sa už nevrátil, pretože takto to už chodí. To boli situácie, kedy to človeku nepridá. Pretože toto je realita," dodáva Moravanský.

Ako pracoval slovenský forenzný tím na Ukrajine? Čo všetko tam robili? Keďže pracovali s telami ruských vojakov, je pravda, že to boli vo veľkom počte veľmi mladí chlapci? Ako sa pracuje súdnemu lekárovi vo vojne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so súdnym lekárom Norbertom Moravanským.