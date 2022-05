Šéf advokátskej komory Karas: Nebudem hodnotiť Paru, platí prezumpcia neviny

"Mám zásadnú výhradu, akým spôsobom sa pristupuje k advokátom a ako sa zasahuje do intímneho vzťahu medzi advokátom a klientom. Ak začneme robiť hon na advokáciu, spochybňovať, že advokát je potrebný, aby klientovi radil a vedel sa spoľahnúť, že do toho rozhovoru nevstúpi, ak toto začneme robiť, tak to je erózia právneho štátu a budeme prekvapení, čo najbližšie mesiace a roky príde na Slovensko," hovorí šéf advokátskej komory Viliam Karas o posledných udalostiach, keď NAKA zadržala advokáta Mareka Paru a súd ho zobral do väzobného stíhania.

"Nepatrí mi hodnotiť kolegu. Som predseda advokátskej komory. Ako by sa mi zvyšní kolegovia pozreli do očí, keď by som ho hodnotil? Nebudem hodnotiť svojich kolegov. Z čoho mám usúdiť, či robí hanbu advokátom? Je už odsúdený? Videl som len ústne zdôvodnenie súdu a záverečný odkaz advokátom, aby neupozorňovali na chyby prokurátorov, vyšetrovateľov a súdov, to je za čiarou. Veď to je naša práca," dodáva na adresu Mareka Paru Karas.

"Som zástanca pomalších krokov. Jednoducho nech veci pomalšie zrejú, lebo potom majú nenapraviteľné následky. Skratky sa nemajú robiť. Uľahčím si prácu, hodím väčšiu bombu, nechám po sebe väčšiu skazu a možno z toho niečo vypadne. Takto sa to robiť nemá. Vy máte postupne odhaľovať, dokazovať veci, usvedčovať. Radšej menej ako viac. Radšej o dvoch troch menej ľudí odsúdených, ale presne a poriadne bez pochybností ako dvoch troch nevinných. Aby sme nenastavili modely správania, ktoré raz bude niekto veľmi rád a s veľkým potešením používať. A to je to prečo takto tvrdo dnes hovorím," odpovedá Viliam Karas.

Je Marek Para dobrý advokát? Nerobí hanbu tým poctivým? Ako sa pozerá na súdnu mapu a verziu, v ktorej prešla? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom advokátskej komory Viliamom Karasom.