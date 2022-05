Krajčí: Lengvarský má nejaké iné noty, mám pocit, ako keby tu niekto niečo pripravoval

"Neradím ministrovi Matovičovi. Samozrejme, keď sa niekde bavíme, môže sa opýtať na môj názor. Igor Matovič sa nezúčastňuje na rokovaniach o nemocniciach, na ktorých sa zúčastňujem ja. Toto priniesol jeden denník, všetci to verklikujú a stále to dementujem.

Ak ma niekto videl na takom rokovaní s pánom Matovičom, kľudne to môže povedať, ale také neboli," hovorí exminister zdravotníctva a poslanec za OĽANO Marek Krajčí o tom, či radí ministrovi financií a či na ňom stojí reforma nemocníc ministra Lengvarského.

"Prečo sa teraz niekto snaží hodiť to na mňa alebo pána expremiéra? Tam bol rok na implementáciu a tá neprebiehala, ako mala. Hlavný problém je, že chýbajú projekty nemocníc, ktoré majú byť postavené. To bolo treba minulý rok pripravovať," dodáva Krajčí.

"Je tu nejaká zdravotnícka implementačná agentúra, ktorá sa snaží dohodnúť s ministerstvom, ako veci implementovať. A oni povedia, vy sa do toho nestarajte, to je naša vec.

Mám pocit, ako keby tu niekto niečo pripravoval, sú tam nejaké iné noty. V minulosti sa väčšina takýchto finančných vecí robila tak, že sa nepísali na ministerstve, ale mimo ministerstva, a písali to ľudia, ktorí z toho potom profitovali," hovorí na adresu súčasného ministra Vladimíra Lengvarského Marek Krajčí.

"To je predčasná otázka. Momentálne tak vôbec neuvažujem. Vidím, aké obrovské problémy sú na ministerstve. Vážne hrozí obrovský prúser tejto vlády. Ak sme mali toľko veľa peňazí a nevyužijú sa dobre, každý minister to bude mať veľmi ťažké.

Nehádžte ma do jamy levovej. Ja by som to najradšej ani nezvažoval. Ak by sa to dalo vyriešiť nejakým iným spôsobom, postavím sa za to," hovorí Marek Krajčí na otázku, či by sa chcel vrátiť ako minister zdravotníctva, ak by premiér Lengvarského odvolal.

Aký podiel má na tom, že reforma nemocníc mešká? Prečo niektorí hovoria, že sabotuje Lengvarského? Radí Igorovi Matovičovi? A robil by znova ministra? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom zdravotníctva a poslancom za OĽANO Marekom Krajčím.