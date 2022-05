Reportér SME Onderčanin: Fascinovalo ma, ako rýchlo Ukrajinci obnovujú a opravujú krajinu

"V Iripini fungoval aj internet, no s plynom býva problém vo viacerých miestach. Postupne sa to obnovuje, aj elektrina a plyn by sa mali v najbližších týždňoch už rozbehnúť. Je to niečo, čo ma fascinovalo. Ako rýchlo sa z toho dá dostať, a je to aj forma psychohygieny, keď sa ľudia snažia obnoviť čo najviac.

Aj viaceré zrútené budovy budú musieť ísť dolu, ale všade okolo je pozametané a trosky z ciest sú upratané. Je to vlastne až bizarný pohľad, keď vidíte zničené paneláky, ale cesty okolo sú úplne čisté," hovorí reportér zahraničnej redakcie Denníka SME Lukáš Onderčanin, ktorý sa vrátil z cesty na Ukrajine, kde bol aj s fotografom SME Jozefom Jakubčom.

"Boli sme aj na viacerých pohreboch. Tam vidieť tú ľudskú tragédiu, keď sa pochováva jeden hrob za druhým. Ľudia o tom často chcú rozprávať, lebo to vnímajú ako svedectvo, čo sa tam stalo. Prekvapilo ma, že chcú o bolestivých a intímnych veciach rozprávať," dodáva Lukáš Onderčanin.

Ako pracuje slovenský forenzný tím, ktorý na Ukrajine identifikoval vojnové zločiny? Čo je na novinárskych cestách vo vojnových zónach najťažšie? A ako to vyzerá momentálne v okolí Kyjeva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s reportérom Denníka SME Lukášom Onderčaninom.