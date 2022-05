Žitňanská: Prebieha tu kvasenie, obvinenie Fica nás posunie dopredu

"Je zrejmé, že nejaké kvasenie tu prebieha, a ja ho vnímam nielen medzi inštitúciami, ale vôbec v trestnom práve. Snažím sa na to pozerať z pozitívneho pohľadu, že sa cez to dostaneme do nejakého nového sveta.

Aj toto posledné obvinenie vo vzťahu k Robertovi Ficovi. Prvýkrát sa rieši zločinecká skupina vo väzbe na politické nominácie. Je to niečo nové a na konci dňa z toho tiež budeme mať výsledok, ktorý nás posunie dopredu, bez ohľadu na to, ako to dopadne," hovorí bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

"Na druhej strane sa pozerám aj na to, čo sa nerobí - to súvisí s vojnou v polícii. Strašne ma hnevá, že sa nevedie diskusia, ako nastaviť policajnú inšpekciu. A strašne ma hnevá aj to, že sa nevedie diskusia, ako nastaviť demokratickú kontrolu spravodajských služieb inak a hlbšie. Ako má policajná inšpekcia byť nanovo vystavaná a skladať účty.

Možno treba posilniť parlamentné výbory o aparát, čo budú odborníci, ktorí budú mať previerky a budú dávať poslancom solídne, nezávislé podklady. Tam je tak veľa o čom diskutovať, a my sa spoliehame len na to, ako vymeniť hlavy," dodáva Žitňanská.

Ešte stále je za to, aby sa zmenil zákon a parlament odvolal Maroša Žilinku? Ako sa pozerá na to, že história jej dala s Monikou Jankovskou za pravdu? Kam nás posunie súdna mapa? A kam sa uberá politická kultúra na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalou ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou.