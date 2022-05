Kremský: Budeme sa zamýšľať nad odvolaním Lengvarského

"Ak niekto pochybuje o tom, že Robert Fico tu uniesol štát, alebo aspoň do veľkej miery sa o to pokúšal a podarilo sa mu to, urobil z toho mafiánsku štruktúru a spojil sa so šéfom mafie, dosadil si do vedenia finančnej správy, do vedenia kriminálneho úradu finančnej správy a polície svojich ľudí, ktorí mu tá mafia navrhla a pomocou toho uniesol štát.

Ak niekto o tomto pochybuje, tak ja si myslím, že už potom o akom antikorupčnom nastavení sa bavíme?" hovorí predseda hospodárskeho výboru a poslanec za OĽANO Peter Kremský o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie.

"Toto sú témy, ktoré sa v koaličnej zmluve dohodli, že sa nebudú otvárať. Minister to urobil tak, že poza chrbát koalície vydal usmernenie, ku ktorému neprebehla žiadna verejná diskusia. Je to neseriózne a nekorektné, a preto sme požiadali, aby ho stiahol.

Bolo by dobré, aby sa k tomu vyjadrovali ľudia, ktorí tomu rozumejú. Skúste si predstaviť, že ste na dámskej toalete a vojde tam bradatý, chlpatý, veľký chlap.

Cítili by ste sa príjemne? Nie je narušená vaša intimita? Myslím, že toto by mohol byť výsledok," hovorí Peter Kremský o výzve 20 konzervatívnych poslancov, ktorí žiadajú stiahnuť usmernenie ministerstva zdravotníctva o nútených kastráciách transrodových ľudí, ktorí si chcú v občianskom preukaze zmeniť pohlavie.

"Budeme rokovať, čo ďalej. Politik, ktorý nedodržiava svoje slovo a postupuje v rozpore s názorom koalície, ťažko môže byť dobrým politikom. Takže, budeme sa nad tým zamýšľať, na stole je všetko," dodáva Kremský na otázku, čo budú robiť, ak Lengvarský toto usmernenie nestiahne.

Aká je to protikorupčná koalícia, keď sa nevedia dohodnúť ani na vydaní Roberta Fica? Ako je Slovensko pripravené na odstrihnutie od ruského plynu? A čo budeme robiť, ak nám v máji Rusi úplne vypnú dodávky? Mali by o transrodových ľuďoch rozhodovať politici? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom hospodárskeho výboru a poslancom za OĽANO Petrom Kremským.