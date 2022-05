Kolíková: Niektorí v koalícii podkopávajú základy štátu

"To, čo má parlament posudzovať, je, či je tam nejaký politický revanš alebo nie. Toto je jediné, nad čím teraz majú uvažovať poslanci. Z tohto pohľadu je to podľa mňa nepochopenie ich úlohy ako poslancov.

Ja si myslím, že samotné obvinenie bývalého premiéra zo zneužívania právomocí verejného činiteľa je samo o sebe vážne. Zľahčovanie celého skutku v nejakej miere vnímam bolestivo," hovorí ministerka spravodlivosti za SaS Mária Kolíková.

"Je to taká bolestivá súčasť tejto koalície, že svojimi výrokmi predstavitelia podkopávajú základy na ktorých momentálne stojí náš štát, osobitne v boji o očistu z korupcie. Takéto výroky tomu nepomáhajú," dodáva Kolíková na otázku o výrokoch predsedu parlamentu Borisa Kollára o tom, že obvinenie o zosnovaní zločineckej skupiny je vymyslené.

"Osobitne teraz v tomto boji inštitúcií. Ak by k tomu došlo, tak to musí byť spôsobom, že je tu šanca, že väčšina spoločnosti uverí, že tento spôsob bol legitímny. Nie je dôležité len čo sa spraví, ale aj ako sa to spraví a ako sa to javí. To znamená, že nebudete mať právnu úpravu, ktorú šijete na konkrétnu situáciu, ale šijete ju preto, že ste presvedčení, že treba nastaviť systém," dodáva.

Ako bude vyzerať súdna mapa po novom? Sú poslanci kompetentní rozhodovať o vydaní Roberta Fica na rozhodovanie o väzbe, keď hodnotia samotné obvinenie? A bolo by dobré odvolať Maroša Žilinku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.