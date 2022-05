Lasky z Pary: Chodím na Stašáka aj Maduar. Niekedy je to zábava, niekedy utrpenie

"Videl som včera protest na Hodžovom námestí a neviem si prestaviť, že by som sa vedel s danou skupinou zmieriť. Na druhej strane, časom sa vedia obrúsiť hrany. Nejakým normálnejším chovaním sa k sebe, hlavne by bolo fajn počúvať sa," hovorí spevák skupiny Para Tomáš Šedivý.

"Je to náročné, ale človek si potom uvedomuje viac vecí. Nejak fungujem. Nechcem byť v tomto radcom, každý s tým bojuje sám. Ja naopak, dlhodobo som sa boril s depkami, a toto mi paradoxne pridalo na nejakej mentálnej sile, aj keď, samozrejme, je to megasmutná vec a miestami to bolo aj veľmi náročné," dodáva Lasky o svojej rodine a o tom, že mu v priebehu troch rokov zomreli otec, mama aj brat.

Starne kapela Para? Sú už vychillovaní štyridsiatnici? O čom je ich nová pesnička a kedy bude nový album? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spevákom skupiny Para Tomášom Šedivým.